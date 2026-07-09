وزیر امور خارجه قطر طی تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ایران حملات علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و تاثیر آن بر امنیت حمل و نقل دریایی را مورد بحث قرار داد.

گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و آل ثانی درباره تنش در تنگه هرمز وزیر امور خارجه قطر طی تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ایران حملات علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و تاثیر آن بر امنیت حمل و نقل دریایی را مورد بحث قرار داد.

دوحه/ خبرگزاری آنادولو

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر طی تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، حملات علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و تاثیر آن بر امنیت حمل‌ونقل دریایی را مورد بحث قرار داد.

طبق بیانیه وزارت امور خارجه قطر در این گفت‌وگوی تلفنی تنش نظامی بین ایران و آمریکا طی دو روز گذشته مورد بحث قرار گرفت و آل ثانی نیز گفت حملات علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز با وجود تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه صورت گرفته است.

وزیر امور خارجه قطر با بیان اینکه این حملات به اطمینان بین طرفین لطمه زد، امنیت حمل و نقل دریایی را تهدید کرده و به تلاش‌ها برای برقراری امنیت و ثبات در منطقه آسیب خواهد رساند، به اهمیت پایبندی تمام طرف‌ها به گفت‌وگو و دیپلماسی اشاره کرد.

وی همچنین تاکید کرد که کشورش حاضر است به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای کاهش تنش و برقراری صلح دائمی در منطقه ادامه دهد.