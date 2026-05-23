Mahmut Geldi
23 مه 2026•بهروزرسانی: 23 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا آخرین تحولات خاورمیانه و روند مذاکرات میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان را بررسی کرد.
بر اساس بیانیه دیوان امیری قطر، دو طرف درباره تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش تنشها و تقویت ثبات گفتوگو کردند و بر حمایت از ابتکارهای دیپلماتیک با هدف جلوگیری از تشدید بحران تأکید شد.
در این تماس همچنین اهمیت ادامه گفتوگوها برای حفظ امنیت دریایی، تأمین امنیت گذرگاههای راهبردی و جلوگیری از اختلال در زنجیره جهانی انرژی و تجارت مورد توجه قرار گرفت.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نیز تاکید کرد که قطر از راهحلهای مسالمتآمیز و همه تلاشهای دیپلماتیک برای مهار بحران از طریق گفتوگو حمایت میکند.