گفت‌وگوی امیر قطر و ترامپ درباره مذاکرات ایران و آمریکا

استانبول/خبرگزاری آنادولو

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا آخرین تحولات خاورمیانه و روند مذاکرات میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری پاکستان را بررسی کرد.

بر اساس بیانیه دیوان امیری قطر، دو طرف درباره تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات گفت‌وگو کردند و بر حمایت از ابتکارهای دیپلماتیک با هدف جلوگیری از تشدید بحران تأکید شد.

در این تماس همچنین اهمیت ادامه گفت‌وگوها برای حفظ امنیت دریایی، تأمین امنیت گذرگاه‌های راهبردی و جلوگیری از اختلال در زنجیره جهانی انرژی و تجارت مورد توجه قرار گرفت.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نیز تاکید کرد که قطر از راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و همه تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار بحران از طریق گفت‌وگو حمایت می‌کند.