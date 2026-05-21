21 مه 2026•بهروزرسانی: 21 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
نهاد ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه در پلتفرم ملی «NSosyal» اعلام کرد: رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور کشور در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و جهانی گفتوگو کرده است.
اردوغان در این تماس تمدید آتشبس در منطقه را «تحولی مثبت» توصیف کرده و گفت که معتقد است برای مسائل مورد اختلاف میتوان به راهحلهای منطقی دست یافت.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت تثبیت اوضاع در سوریه، اعلام کرد: حمایت ترکیه از سوریه بدون وقفه ادامه خواهد داشت و باید از وخامت اوضاع در لبنان جلوگیری شود.
اردوغان با اشاره به ادامه آمادهسازیها برای نشست ناتو در آنکارا، تاکید کرد: ترکیه برای موفقیت این نشست حداکثر تلاش خود را به کار خواهد گرفت.
رئیسجمهور ترکیه همچنین در پی حمله اخیر به مسجدی در شهر سندیگوی آمریکا، مراتب تسلیت خود را به ترامپ ابراز کرد و گفت: ترکیه با هرگونه جنایت ناشی از نفرت علیه گروههای دینی مخالف است.
از سوی دیگر، ترامپ پس از بازگشت به واشنگتن در جمع خبرنگاران گفت که گفتوگوی تلفنی بسیار خوبی با اردوغان داشته است.
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به روابط خود با اردوغان اظهار داشت: «ما رابطه بسیار خوبی داریم. او فردی قدرتمند است و رابطهای با او دارم که هیچکس دیگری ندارم».
ترامپ همچنین اردوغان را «متحدی عالی» توصیف کرده و گفت: مردم ترکیه به او احترام میگذارند.