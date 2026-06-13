وزرای امور خارجه پاکستان و سوئیس در تماسی تلفنی، آخرین تحولات مربوط به روند دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

گفتگوی وزرای خارجه پاکستان و سوئیس پیرامون تحولات ایران و آمریکا وزرای امور خارجه پاکستان و سوئیس در تماسی تلفنی، آخرین تحولات مربوط به روند دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

آنکارا - خبرگزاری آنادولو



محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان و ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس، در یک گفتگوی تلفنی بر اهمیت پیشرفت‌های اخیر در مسیر گفتگوهای ایران و آمریکا تأکید کردند.



بر اساس بیانیه رسمی وزارت امور خارجه پاکستان، طرفین دستیابی به نتایج فعلی را «امیدوارکننده» خوانده و ابراز امیدواری کردند که این تلاش‌های دیپلماتیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن به برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه منجر شود.



وزرای خارجه دو کشور در پایان این مکالمه، بر ضرورت تداوم رایزنی‌های نزدیک و تبادل اطلاعات در خصوص این پرونده حساس توافق کردند.

