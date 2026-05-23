آنکارا/خبرگزاری آنادولو

رسانه آمریکایی آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در نشستی با مقام‌های ارشد امنیت ملی این کشور، روند مذاکرات با ایران و سناریوهای احتمالی در صورت شکست گفت‌وگوها را بررسی کرده است.

به گفته دو مقام آمریکایی که با آکسیوس گفت‌وگو کرده‌اند، در این نشست مقام‌هایی از جمله جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، پیت هگست، وزیر دفاع، جان رتکلیف رئیس سازمان سیا و سوزی وایلز، رئیس دفتر ترامپ حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی احتمال داده‌اند که در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات، ترامپ گزینه انجام حملات جدید علیه ایران را بررسی کند. یک مقام آگاه از روند دیپلماتیک نیز مذاکرات با ایران را «فرسایشی» توصیف کرده و گفته است پیش‌نویس توافق احتمالی هر روز میان دو طرف رد و بدل می‌شود، اما هنوز پیشرفت قابل‌توجهی حاصل نشده است.

همزمان شبکه «سی‌بی‌اس» نیز به نقل از منابعی مدعی شد که دولت ترامپ در حال آماده‌سازی برای حملات نظامی احتمالی جدید علیه ایران است.

به گفته این منابع، برخی نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا به دلیل احتمال حمله، مرخصی‌های خود را لغو کرده‌اند و برنامه‌ریزی نیروها و پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه نیز در برابر احتمال پاسخ تلافی‌جویانه ایران تغییر کرده است.