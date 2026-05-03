03 مه 2026•بهروزرسانی: 03 مه 2026
قدس/خبرگزاری آنادولو
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که ارتش این کشور پیشبینی میکند در صورت ناکامی محاصره دریایی در وادار کردن ایران به توافق، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا ممکن است حملهای علیه ایران آغاز کند و بر همین اساس در حال آمادهسازی است.
شبکه 12 تلویزیون اسرائیل مدعی شد که تلآویو نمیداند حمله احتمالی آمریکا محدود خواهد بود یا گسترده، اما در هر صورت احتمال میدهد ایران به این اقدام پاسخ متقابل دهد.
در این گزارش آمده است که اسرائیل برای احتمال حمله آمریکا به ایران آماده میشود و در روزهای اخیر، با هدف آمادگی برای ازسرگیری حملات، حجم زیادی سلاح به منطقه منتقل شده است.
همچنین گفته شد که ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل برای هماهنگی با برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا دیدار کرده است.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل بخشی از نیروهای خود را از جنوب لبنان بهمنظور آمادگی برای حمله احتمالی به ایران عقب کشیده و در صورت وقوع چنین حملهای، ممکن است دامنه عملیات خود در لبنان را نیز گسترش دهد.
این در حالی است که مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و ایران ادامه دارد و ایران اخیرا از طریق پاکستان پیشنهادی 14 بندی را به آمریکا ارائه کرده است.