گزارش آکادمی اطلاعات ملی ترکیه درباره پیامدهای جنگ ایران و آمریکا/اسرائیل

20 مه 2026•بهروزرسانی: 20 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
آکادمی اطلاعات ملی ترکیه (MİA) با انتشار گزارش جامع «جنگ آمریکا / اسرائیل و ایران از منظر نظامی و ژئوپلیتیکی و تأثیرات آن بر ترکیه»، پیامدهای رویارویی نظامی 40 روزه که از 28 فوریه آغاز شد را مورد تحلیل قرار داد.
در این گزارش تأکید شده که این درگیریها فراتر از یک رویارویی صرف، آغازگر دورهای جدید در حوزه امنیت انرژی، زیرساختهای حیاتی، تابآوری اجتماعی و عملیات شناختی است.
پروفسور طلحه کوسه، رئیس این آکادمی، با بیان اینکه پیشبینیهای قبلی این نهاد درباره منطقهای شدن درگیریها تحقق یافته، تصریح کرد که ورود مستقیم آمریکا به این جنگ، تحولات بنیادین در دکترینهای نظامی و عملیات اطلاعاتی را آشکار کرده است.
این گزارش نشان میدهد که جنگ مدرن از پلتفرمهای سنتی به ساختاری مبتنی بر «داده»، «شبکه» و «پایداری عملیاتی» تغییر جهت داده است.
بر اساس ارزیابی آکادمی اطلاعات ملی ترکیه، سامانههای هوش مصنوعی در شناسایی، نظارت و پدافند هوایی، سرعت تصمیمگیری در میدان نبرد را بهشدت افزایش دادهاند.
همچنین برتری در طیف الکترومغناطیسی و امنیت ارتباطات ماهوارهای به عوامل تعیینکننده در نتیجه جنگ تبدیل شدهاند.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که استفاده از پهپادهای کمهزینه و حملات موشکی چندلایه ایران، برخی سامانههای پیشرفته پدافندی را دور زده است که این مسئله ضرورت ایجاد «معماریهای یکپارچه دفاعی» شامل امنیت سایبری و هشدارهای زودهنگام را برجسته میکند.
در پایان گزارش آمده است که پلتفرمهای نظامی گرانقیمت، علیرغم اهمیتشان، در برابر تهدیدات موشکی و پهپادی آسیبپذیری بیشتری از خود نشان دادهاند.