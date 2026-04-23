گزارشگر سازمان ملل حملات اسرائیل به جنوب لبنان را به نسل‌کشی غزه تشبیه کرد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق برخورداری از مسکن، حملات اسرائیل به جنوب لبنان را مشابه نسل‌کشی در غزه دانست.

ژنو/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​بالاکریشنان راجاگوپال، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق برخورداری از مسکن، در پاسخ کتبی به سوالات خبرنگار آنادولو تصریح کرد که حملات اسرائیل به جنوب لبنان شبیه به نسل‌کشی در غزه است.

او در مورد حملات اسرائیل به لبنان، اظهار داشت که شهرک‌های غیرنظامی در لبنان، درست مانند غزه، به طور سیستماتیک تخریب می‌شوند.

راجاگوپال اظهار داشت که بسیاری از آتش‌بس‌های گذشته، از جمله آتش‌بس سال 2024، توسط اسرائیل یا حزب‌الله نقض شده‌اند.

او تأکید کرد که اسرائیل باید به توافق آتش بس پایبند باشد و همچنین باید به بمباران گسترده و آوارگی در جنوب لبنان پایان دهد.

راجاگوپال اظهار داشت: حملات اسرائیل به جنوب لبنان در سال 2026 تفاوت قابل توجهی با حملات گذشته دارد، زیرا از نظر تاکتیکی بسیار شبیه به نسل‌کشی اسرائیل در غزه است.

او اشاره کرد: علاوه بر دستورات تخلیه اسرائیل که میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است، مواردی در لبنان مانند بمباران گسترده خانه‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی، تخریب عمدی روستاها با بولدوزر و اعلام قصد اسرائیلی‌ها برای الحاق خاک لبنان وجود داشته است.

وی تأکید کرد که این وضعیت مشابه تخریب سیستماتیک شهرک‌های غیرنظامی در غزه توسط اسرائیل است که منجر به الحاق شد.

راجاگوپال اظهار داشت: این تاکتیک‌ها بسیار نگران‌کننده است. این اقدامات جنایات سنگین و حمله به اساسی‌ترین هنجارهای حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند.