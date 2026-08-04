04 آگوست 2026•بهروزرسانی: 04 آگوست 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
محمد جاود انصاری، دانشجوی دوره دکترای نپالی که در ترکیه تحصیل میکند، در گفتوگو با خبرنگار «آنادولو»، در ارزیابی افزایش نفرتپراکنی، تحریکات در رسانههای اجتماعی، هدف قرار دادن مسلمانان و ناآرامیهای اجتماعی در کشورش، تصریح کرد که نفرتپراکنی در رسانههای اجتماعی در افزایش اخیر خشونت تأثیرگذار بوده است.
انصاری اظهار داشت: گروههای راست افراطی در مقابل مساجد آهنگهایی را پخش میکنند که به مسلمانان توهین میکند. مناقشات لفظی در منطقه سونساری نپال بر سر استفاده از نمادهای مذهبی، پرچمها و بلندگوها تشدید شده و به درگیریهای خشونتآمیز بین گروهها تبدیل شده است.
به گفته او حملات گروههای راست افراطی هندوتوا (ملیگرایی افراطی هندو) به مساجد و مشاغل متعلق به مسلمانان، اخیراً تنشها را در این کشور به طور قابل توجهی افزایش داده است.
انصاری گفت که تنش اجتماعی اخیر در کشورش به دلیل گروههای افراطی است که پیرامون ایدئولوژی هندوتوا سازماندهی شدهاند و فرهنگ همزیستی نپال را در میان ادیان و گروههای قومی مختلف تهدید میکنند.
او با اشاره به اینکه گروههایی که حملات را در نپال انجام میدهند، به ویژه توسط ایدئولوژی هندوتوا هدایت میشوند، تأکید کرد که این درک نباید با هندوئیسم یکی تلقی شود.
انصاری با این استدلال که ایدههای افراطی، به ویژه آنهایی که در سالهای اخیر از طریق رسانههای اجتماعی گسترش مییابند، در حال تهدید ساختار جهانوطنی این کشور هستند، مدعی شد که برخی از گروهها از لفاظیهایی استفاده میکنند که شکاف اجتماعی را افزایش میدهد.
او اظهار داشت: فیسبوک یکی از پلتفرمهای پرکاربرد در نپال است و برخی از حسابها به طور سیستماتیک محتوای نفرتپراکنی علیه مسلمانان منتشر میکنند.
انصاری گفت: مسلمانان منطقه، طبق دستورالعمل پلیس، در ابتدا به جای مداخله مستقیم، حوادث را به نیروهای امنیتی گزارش دادند، اما این وقایع متعاقباً به تنش بین پلیس و گروه مورد نظر تبدیل شد.
او اظهار داشت که یک نفر در جریان این حوادث جان باخت و برخی از محافل سعی دارند مسلمانان را به خاطر آنچه اتفاق افتاده، سرزنش کنند.
این دانشجوی نپالی بر لزوم بررسی دقیق گروههایی که با پلیس درگیر شدند و متعاقباً حملات علیه مسلمانان را تحریک کردند، تأکید کرد و گفت که نهادهای دولتی باید قبل از تشدید وقایع اقدام کنند.
انصاری ادعا کرد که برخی گروهها در طول رویدادهای مذهبی به فعالیتهای تحریکآمیز علیه مسلمانان دست میزنند.
او اظهار داشت: پیروان هندوتوا آهنگهایی را با هدف توهین به ارزشهای مذهبی مسلمانان اجرا میکنند. این گروهها آهنگهای خود را بهطور خاص در تعطیلات مذهبی مسلمانان و در مقابل مساجد اجرا میکنند.
انصاری استدلال کرد که گروههای افراطی نه تنها مسلمانان را هدف قرار میدهند، بلکه این ذهنیت نفرتپراکنی در نهایت میتواند به سایر جوامع نیز گسترش یابد.
او به خطر ایجاد ذهنیت «ما و آنها» در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت که هدف قرار دادن یک گروه میتواند در درازمدت به مشکلات گستردهتری منجر شود.
انصاری تأکید کرد: گروههای افراطی فعال در پیرامون ایدئولوژی هندوتوا نه تنها از تفاوتهای مذهبی، بلکه از سایر اختلافات درون جامعه نیز سوءاستفاده میکنند.
او گفت: کسانی که امروز از اختلافات هندو-مسلمان سوءاستفاده میکنند، ممکن است فردا گروه دیگری را هدف قرار دهند. زیرا این مسئله فقط مشکل بین دو جمعیت نیست، بلکه همان ذهنیتی است که مردم را در مقابل یکدیگر قرار میدهد.