گروه «مقاومت اسلامی عراق» مسئولیت حملات پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان سعودی را رد کرد

28 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئیه 2026
کرکوک/خبرگزاری آنادولو
گروه «مقاومت اسلامی عراق» با انتشار بیانیهای، ادعاهای مربوط به نقش داشتن این گروه در حملات پهپادی به تاسیسات انتقال و تامین نفت خام در ریاض و شهر ینبع عربستان سعودی را رد کرد.
در این بیانیه تاکید شد که این حملات توسط این گروه انجام نشده و به جای طرح چنین اتهاماتی، باید برای پایان دادن به محاصره یمن تلاش شود.
این تکذیب در حالی منتشر میشود که وزارت امور خارجه عربستان سعودی پیشتر مدعی شده بود حملات پهپادی از سوی «شبهنظامیان مورد حمایت ایران» در عراق انجام شده و از دولت عراق خواسته بود از استفاده از خاک این کشور برای انجام چنین حملاتی جلوگیری کند.
در همین راستا، علی الزیدی، نخستوزیر عراق، نیز دستور بررسی ادعاهای مطرحشده درباره استفاده از خاک عراق برای حمله به عربستان سعودی را صادر کرده است.