گرمای شدید در فرانسه؛ طی 5 روز 40 نفر جان باختند

23 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه در گفتوگو با خبرنگاران پس از جلسه ستاد بحران، با هشدار به مردم فرانسه مبنی بر احتیاط در برابر گرمای شدید، اظهار داشت که از 18 ژوئن تاکنون 40 نفر در سراسر کشور بر اثر غرق شدگی جان باختهاند.
گرمای شدید هوا تقریباً ده روز است که در فرانسه زندگی را تحت تاثیر قرار داده است. سطح هشدار در 54 استان تا امروز به قرمز افزایش یافته است.
دمای هوا در بسیاری از شهرها از 40 درجه سانتیگراد فراتر رفته و آموزش در صدها مدرسه به حالت تعلیق درآمده است.