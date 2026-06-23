نخست وزیر فرانسه با هشدار به مردم مبنی بر احتیاط در برابر گرمای شدید، گفت که از 18 ژوئن تاکنون 40 نفر در سراسر این کشور بر اثر غرق شدگی جان باخته‌اند.

گرمای شدید در فرانسه؛ طی 5 روز 40 نفر جان باختند نخست وزیر فرانسه با هشدار به مردم مبنی بر احتیاط در برابر گرمای شدید، گفت که از 18 ژوئن تاکنون 40 نفر در سراسر این کشور بر اثر غرق شدگی جان باخته‌اند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه در گفت‌وگو با خبرنگاران پس از جلسه ستاد بحران، با هشدار به مردم فرانسه مبنی بر احتیاط در برابر گرمای شدید، اظهار داشت که از 18 ژوئن تاکنون 40 نفر در سراسر کشور بر اثر غرق شدگی جان باخته‌اند.

گرمای شدید هوا تقریباً ده روز است که در فرانسه زندگی را تحت تاثیر قرار داده است. سطح هشدار در 54 استان تا امروز به قرمز افزایش یافته است.

دمای هوا در بسیاری از شهرها از 40 درجه سانتیگراد فراتر رفته و آموزش در صدها مدرسه به حالت تعلیق درآمده‌ است.