Kaan Bozdoğan
11 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی، به مناسبت 11 ژوئیه، سالروز فاجعه نسلکشی سربرنیتسا نوشت: «در سیویکمین سالگرد سربرنیتسا، یکی از وحشیانهترین نسلکشیهای تاریخ، همه برادران بوسنیایی خود را که در این قتلعام جان باختند، با رحمت و اندوه یاد میکنم.»
رئیسجمهور ترکیه در ادامه پیام خود با ادای احترام به مقام شهدا، برای خانوادهها و بازماندگان آنها از خداوند صبر مسئلت کرد و قاطعانه افزود: «سربرنیتسا را هرگز فراموش نخواهیم کرد.»
نسلکشی سربرنیتسا در ژوئیه 1995 رخ داد که طی آن بیش از 8 هزار غیرنظامی مسلمان بوسنیایی توسط نیروهای صرب قتلعام شدند؛ حادثهای که از سوی دادگاههای بینالمللی به عنوان نسلکشی به رسمیت شناخته شده است.