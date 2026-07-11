استانبول/خبرگزاری آنادولو



رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، به مناسبت 11 ژوئیه، سالروز فاجعه نسل‌کشی سربرنیتسا نوشت: «در سی‌ویکمین سالگرد سربرنیتسا، یکی از وحشیانه‌ترین نسل‌کشی‌های تاریخ، همه برادران بوسنیایی خود را که در این قتل‌عام جان باختند، با رحمت و اندوه یاد می‌کنم.»

رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه پیام خود با ادای احترام به مقام شهدا، برای خانواده‌ها و بازماندگان آن‌ها از خداوند صبر مسئلت کرد و قاطعانه افزود: «سربرنیتسا را هرگز فراموش نخواهیم کرد.»

نسل‌کشی سربرنیتسا در ژوئیه 1995 رخ داد که طی آن بیش از 8 هزار غیرنظامی مسلمان بوسنیایی توسط نیروهای صرب قتل‌عام شدند؛ حادثه‌ای که از سوی دادگاه‌های بین‌المللی به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخته شده است.

