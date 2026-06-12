Halil Silahşör
12 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 12 ژوئن 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
گزارشهای دیپلماتیک نشان میدهند که توافق آتشبس موقت منطقهای، مسیر را برای پیشبرد گفتوگوهای بسیار حساس سیاسی میان تهران و واشنگتن هموار کرده و دو طرف را در آستانه دستیابی به یک تفاهم جامع قرار داده است.
کمیتههای فنی دو طرف اکنون در حال تنظیم مکانیسم همزمان جهت لغو تحریمهای اقتصادی و اعمال محدودیتهای مرتبط با برنامه هستهای تهران هستند تا توازن اجرایی در مراحل گامبهگام تفاهم حفظ شود.
مقامات واشنگتن، توقف غنیسازی با غلظت بالا و بازگشت فوری بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران را به عنوان شروط اصلی خود برای پیشرفت این روند مطرح کردهاند. در مقابل، هیئت مذاکرهکننده ایران بر لغو کامل تحریمهای بانکی و دریافت تضمین حقوقی معتبر جهت جلوگیری از نقض مجدد توافق تاکید دارد.
بخش مهم دیگری از این تفاهم به حوزه امنیت دریانوردی و ثبات منطقهای اختصاص یافته است که شامل تضمین امنیت آبراههای بینالمللی، توقف حملات پهپادی و آغاز عملیات مینروبی در تنگه هرمز خواهد بود.
در همین حال، وزارت امور خارجه ترکیه ضمن استقبال از روند مثبت دیپلماتیک جاری، آمادگی کامل آنکارا را برای تسهیل گفتوگوها و پیشبرد این روند اعلام کرده است.
انتشار اخبار مثبت دیپلماتیک بلافاصله واکنش بازارهای مالی و انرژی را به همراه داشت؛ به طوری که قیمت نفت خام در بازارهای جهانی با افت 5 درصدی مواجه شد و ثبات نسبی در بازار ارزهای منطقه برقرار شده است.