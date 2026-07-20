کی‌یر استارمر به‌طور رسمی از سمت نخست‌وزیری انگلیس کناره‌گیری کرد کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس نامه استعفای رسمی خود را به پادشاه چارلز سوم تقدیم کرد.

لندن/ خبرگزاری آنادولو

کاخ باکینگهام در بیانیه‌ای اعلام کرد: آقای کی‌یر استارمر امروز صبح توسط پادشاه چارلز سوم پذیرفته شد و استعفای خود را به عنوان نخست وزیر تقدیم کرد. پادشاه چارلز سوم استعفا را پذیرفت.

- «من با لبخند خداحافظی می‌کنم»

استارمر مقابل ساختمان شماره ده خیابان داونینگ که دفتر نخست وزیری قرار دارد، قبل از تقدیم رسمی استعفای خود به پادشاه چارلز سوم در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: به زودی برای تقدیم استعفای خود و پایان رسمی دوره نخست وزیری‌ام به پادشاه مراجعه خواهم کرد. دوره من تمام شده است.

استارمر که گفته بود حزب کارگر را پس از شکست در سال 2019 احیا کرده است، اظهار داشت که آنها در انتخابات عمومی 2024 به پیروزی قاطعی دست یافته‌اند.

او گفت: از آن روز، بزرگترین افتخار زندگی من خدمت به این کشور بزرگ و شما به عنوان نخست‌وزیر بوده است. من از صمیم قلب معتقدم که بریتانیای امروز کشوری قوی‌تر و عادلانه‌تر از دو سال پیش است. اقتصاد قوی‌تر شده، خدمات عمومی بهبود یافته و زمان انتظار در سیستم بهداشت به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

وی افزود: هر روز کودکان بیشتری از فقر رهایی می‌یابند، مهاجرت به طور قابل توجهی کاهش یافته است. موقعیت ما در دفاع و امنیت بسیار قوی‌تر شده و اعتبار بین‌المللی مان به طور قابل توجهی تقویت شده است.

استارمر در پایان گفت: من با آرامش خاطر، لبخندی بر لب و افتخار فراوان به هر آنچه که با هم به دست آورده‌ایم، سمت خود را ترک می‌کنم.