وزارت امور خارجه کویت، سفیر ایران را احضار کرد و یادداشت اعتراضی به او تحویل داده شد.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه کویت، محمد توتونچی، سفیر ایران را احضار کرد و یادداشت اعتراضی در مورد تلاش یک گروه مسلح مرتبط با سپاه پاسداران ایران، برای نفوذ به جزیره بوبیان "با هدف انجام اقدامات خصمانه علیه کویت"، را به او تحویل داد.

در بیانیه‌ای از وزارت امور خارجه کویت آمده است که حمد سلیمان المشعان، معاون وزیر امور خارجه کویت، توتونچی را به وزارتخانه احضار کرده است.

در این بیانیه، تلاش برای نفوذ به جزیره بوبیان، "خصمانه» توصیف شده و از ایران خواسته شده است که فوراً و بدون قید و شرط چنین فعالیت‌هایی را متوقف کند.

وزارت کشور کویت طی بیانیه‌ای اعلام کرد که یک گروه مسلح مرتبط با سپاه پاسداران ایران، تلاش کرده است با هدف انجام اقدامات خصمانه به جزیره بوبیان نفوذ کند.

در جریان این عملیات، افراد مذکور با نیروهای کویت درگیر شدند که منجر به زخمی شدن 1 سرباز کویتی و فرار 2 نفر شد.

وزارت کشور کویت تاکید کرد که اقدامات قانونی لازم علیه افراد بازداشت شده طبق رویه‌های جاری در حال انجام است.

همزمان، وزارت امور خارجه کویت با صدور بیانیه‌ای، این اقدام را به‌شدت محکوم کرد.