استانبول/خبرگزاری آنادولو

ارتش کویت با انتشار اطلاعیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی کویت در پی حملات پهپادی ایران، فعال شده اند.

در این بیانیه تاکید شده که صدای انفجارهایی که ممکن است در نقاط مختلف کویت شنیده شود، ناشی از رهگیری اهداف متخاصم توسط سامانه‌های پدافندی است.

ارتش کویت همچنین خواستار رعایت دستورالعمل‌های امنیتی صادرشده از سوی نهادهای مسئول توسط شهروندان این کشور شده است.

گفتن است، ایران در واکنش به حملات آمریکا، حملاتی موشکی و پهپادی علیه کشورهای حاشیه خلیج انجام می‌دهد.