وزارت امور خارجه کویت استمرار حملات پهپادی ایران به تاسیسات حیاتی و زیرساخت‌های این کشور را به‌شدت محکوم کرد.

کویت حملات پهپادی ایران به تاسیسات حیاتی این کشور را محکوم کرد وزارت امور خارجه کویت استمرار حملات پهپادی ایران به تاسیسات حیاتی و زیرساخت‌های این کشور را به‌شدت محکوم کرد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه کویت با انتشار بیانیه‌ای کتبی اعلام کرد که ایران در ادامه حملات خصمانه خود، چندین تاسیسات حیاتی و همچنین خودروهای متعلق به یک شرکت غیرنظامی در جزیره بوبیان را هدف قرار داده است.

بر اساس این بیانیه، این حملات با استفاده از پهپاد انجام شده و وزارت خارجه کویت اقدامات تلافی‌جویانه ایران را مغایر با قواعد حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2817 شورای امنیت دانسته است.

این وزارتخانه افزود که دولت کویت بار دیگر بر حق مشروع خود برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم به منظور حفاظت از حاکمیت، تامین امنیت، منافع و منابع کشور و تضمین امنیت شهروندان تاکید می‌کند.

گفتنی است، وزارت دفاع کویت نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که چندین پهپاد متخاصم در حریم هوایی این کشور شناسایی و در پی مداخله نیروهای دفاعی منهدم شده‌اند.

