21 آوریل 2026•بهروزرسانی: 21 آوریل 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه در افتتاحیه مجمع نمایندگان زن که در هتل و مرکز همایشهای هیلتون بومونتی استانبول در حاشیه صد و پنجاه و دومین مجمع عمومی اتحادیه بینالمجالس برگزار شد، شرکت کرد.
او طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: متأسفانه، سنگینترین بهای جنایات علیه بشریت که اکنون به ابعاد نسلکشی رسیده است، در درگیریهای جاری در منطقه مان، به ویژه در غزه، توسط زنان و کودکان غزه پرداخت میشود. به همین ترتیب، بهای مهاجرتهای گسترده، فقر و محرومیت در بسیاری از نقاط جهان نیز عمدتاً توسط زنان پرداخت میشود.
کورتولموش افزود: همچنین کاملاً واضح است که زنان هنوز به اندازه کافی در میزهای مذاکره دموکراتیک حضور ندارند. این کمبود نه تنها به یک مشکل نمایندگی اشاره دارد؛ بلکه به معنای یک شکاف ساختاری است که اجتماعی شدن صلح را به تأخیر میاندازد و پایداری آن را تضعیف میکند.
او خاطرنشان کرد: خشونت علیه زنان یکی از جدیترین و مبرمترین جنبههای این موضوع است. بدیهی است که موضعی که باید در برابر خشونت اتخاذ شود، مسئولیتهای قانونی، بشردوستانه، اخلاقی و سیاسی را به همراه دارد. عزم و اراده نشان داده شده در این زمینه بدون شک یکی از مهمترین شاخصهای سطح تمدن جوامع است.
رئیس مجلس ترکیه تاکید کرد: برای پیشبرد راهحل دو دولتی، به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط کشورهای بیشتر و عضویت کامل آن در سازمان ملل یک ضرورت فوری است که نمیتوان آن را به تعویق انداخت.