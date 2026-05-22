برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، اتهامات وارده از سوی وزارت دادگستری آمریکا علیه رائول کاسترو، رهبر پیشین این کشور را ساختگی و حقیرانه توصیف کرد.

کوبا اتهامات آمریکا علیه رائول کاسترو را «حقیرانه» خواند و به شدت محکوم کرد برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، اتهامات وارده از سوی وزارت دادگستری آمریکا علیه رائول کاسترو، رهبر پیشین این کشور را ساختگی و حقیرانه توصیف کرد.

بوگوتا/ خبرگزاری آنادولو



برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا در واکنش به ادعاهای اخیر تاد بلانچ، سرپرست وزارت دادگستری آمریکا مبنی بر دست داشتن رائول کاسترو و برخی مقامات دیگر در «توطئه برای قتل شهروندان آمریکایی»، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، این اتهامات را به شدت محکوم کرد.

رودریگز در این بیانیه تأکید کرد: «دولت انقلابی کوبا اتهام حقیرانه‌ای را که در تاریخ 20 می توسط وزارت دادگستری آمریکا علیه ژنرال رائول کاسترو روس مطرح شده، به شدت محکوم می‌کند. این اتهام بی‌اساس، تلاشی ناامیدانه از سوی محافل ضدکوبایی برای توجیه سیاست‌های بی‌رحمانه و مجازات جمعی علیه مردم نجیب کوبا است که با تشدید محاصره انرژی و تهدیدهای نظامی همراه شده است.»

وزیر امور خارجه کوبا با اعلام حمایت «کامل و بی‌قید و شرط» از کاسترو افزود: «کوبا بار دیگر بر تعهد خود به صلح و حق مشروع دفاع از خود تأکید می‌کند. مردم کوبا بر عزم تزلزل‌ناپذیر خود برای دفاع از میهن و انقلاب سوسیالیستی و حمایت قاطع از رائول کاسترو تأکید دارند.»

تاد بلانچ، در کنفرانس مطبوعاتی که به مناسبت روز استقلال کوبا در میامی برگزار شد، مدعی شده بود که علیه کاسترو 94 ساله و برخی افراد دیگر به اتهام توطئه برای قتل 4 شهروند آمریکایی در جریان واقعه سال 1996، یعنی سرنگونی هواپیماهای گروه «برادران نجات»، کیفرخواستی صادر شده است.

