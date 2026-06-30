کنست اسرائیل با لایحه ممنوعیت بازدید صلیب سرخ از اسرای فلسطینی مخالفت کرد

30 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
کنست (پارلمان) اسرائیل لایحهای را که در صورت تصویب، بازدید نمایندگان کمیته بینالمللی صلیب سرخ از اسرای فلسطینی را ممنوع میکرد، رد کرد.
روزنامه «تایمز آو اسرائیل» گزارش داد که این لایحه در کنست به رای گذاشته شد.
در رایگیری که احزاب یهودی فوقارتدوکس (حریدی) آن را تحریم کرده بودند، 36 نماینده به طرح رای موافق و 41 نماینده رای مخالف دادند و در نتیجه، این طرح در نخستین قرائت رد شد.
بر اساس این گزارش، رد شدن طرح به این معناست که تا 6 ماه آینده امکان طرح دوباره آن وجود ندارد و بنابراین پیش از انتخابات سراسری که باید تا پایان اکتبر برگزار شود، بار دیگر به رأی گذاشته نخواهد شد.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی راستگرای افراطی اسرائیل که به اتخاذ مواضع سختگیرانه علیه اسرای فلسطینی شناخته میشود، حزب افراطی ارتدوکس شاس را به دلیل تحریم این رایگیری مورد انتقاد قرار داد و اریه درعی، رهبر این حزب را مسئول ناکامی طرح دانست.
بنگویر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: متشکرم اریه؛ به لطف تو، صلیب سرخ از زندانها بازدید خواهد کرد. شبها چگونه میخوابی؟
حزب شاس نیز در واکنش به اظهارات بنگویر اعلام کرد: اسرائیلیها در خیابانها امنیت میخواهند، نه توییت.
گفتنی است این لایحه با هدف محدود کردن دسترسی نمایندگان کمیته بینالمللی صلیب سرخ به اسرای فلسطینی ارائه شده بود.