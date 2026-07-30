کمک‌ 3.47 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین

30 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئیه 2026
بروکسل / خبرگزاری آنادولو
کمیسیون اتحادیه اروپا در بیانیهای اعلام کرد که این اتحادیه مبلغ 3.47 میلیارد یورو بودجه جدید برای تأمین نیازهای نظامی فوری اوکراین اختصاص داده است.
در این بیانیه آمده است: این بودجه در پاسخ به نیازهای نظامی فوری اوکراین برای دفاع از خود در برابر روسیه ارائه شده است. این کمک برای تهیه هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد)، هواپیماهای بدون سرنشین دوربرد جت، موشک، سیستمهای دفاع هوایی و جتهای جنگنده گریپن استفاده خواهد شد.
در این بیانیه همچنین اشاره شده است که پرداختهای مالی بیشتر برای هواپیماهای بدون سرنشین، مهمات، سیستمهای دفاع هوایی و موشکها در هفتههای آینده تأیید خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که اوکراین تجهیزات دفاعی لازم را به سرعت در شرایط جنگی دریافت میکند.