کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای نسبت به احتمال افزایش رقابت‌ هسته‌ای منطقه‌ای در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران هشدار داد.

کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای: حملات آمریکا و اسرائیل به ایران رقابت هسته‌ای را تشدید می‌کند کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای نسبت به احتمال افزایش رقابت‌ هسته‌ای منطقه‌ای در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران هشدار داد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

فلوران ابلنکامپ، هماهنگ‌کننده بخش کنشگری سازمان کارزار بین‌المللی برای لغو سلاح‌های هسته‌ای (ICAN)، نسبت به احتمال افزایش رقابت‌ هسته‌ای در منطقه در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران هشدار داد.

ابلنکامپ در این باره گفت: تا زمانی که کشورهای دارای سلاح هسته‌ای زرادخانه‌های خود را از بین نبرند، خطر گسترش این سلاح‌ها برای سایر کشورها همچنان وجود خواهد داشت.

او تاکید کرد که حملات انجام‌شده علیه تاسیسات هسته‌ای ایران، همراه با تنش‌های متعاقب آن از جمله اقدامات تلافی‌جویانه تهران و اختلال تردد در تنگه هرمز، موازنه راهبردی منطقه را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است.

هماهنگ‌کننده بخش کنشگری سازمان کارزار بین‌المللی برای لغو سلاح‌های هسته‌ای، همچنین تصریح کرد: افزایش تنش‌ها می‌تواند کشورها را به این نتیجه برساند که برای تامین امنیت خود به سلاح هسته‌ای نیاز دارند. موضوعی که تلاش‌های جهانی برای عدم اشاعهٔ سلاح‌های هسته‌ای را تضعیف می‌کند. اسرائیل همچنان به توافق‌های بین‌المللی مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای نپیوسته و در عین حال ایران طبق ارزیابی برخی نهادهای بین‌المللی دارای سلاح هسته‌ای نیست.

به گفتهٔ او، استفاده از ابزار نظامی برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه روند دیپلماسی هسته‌ای در منطقه را نیز سال‌ها به عقب رانده است.