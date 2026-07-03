مجمع عمومی کلیسای پروتستان آمریکا (PCUSA) با تصویب قطعنامه‌ای، حملات اسرائیل به غزه را «نسل‌کشی» توصیف کرد و خواستار اعمال تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل و تحریم کالاهای مرتبط با این کشور شد.

کلیسای پروتستان آمریکا حملات اسرائیل به غزه را «نسل‌کشی» خواند مجمع عمومی کلیسای پروتستان آمریکا (PCUSA) با تصویب قطعنامه‌ای، حملات اسرائیل به غزه را «نسل‌کشی» توصیف کرد و خواستار اعمال تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل و تحریم کالاهای مرتبط با این کشور شد.

نیویورک/ خبرگزاری آنادولو



مجمع عمومی دویست‌وبیست‌وهفتم کلیسای پروتستان آمریکا (PCUSA) که در شهر میلواکی برگزار شد، با 454 رأی موافق در برابر 15 رأی مخالف، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که جنگ اسرائیل در غزه را «نسل‌کشی» می‌داند و از کنگره آمریکا می‌خواهد برای اعمال تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل اقدام کند.

این قطعنامه همچنین اعضای کلیسا را به تحریم کالاهای اسرائیلی مرتبط با جنگ تشویق می‌کند.

فاهد ابو عاقل کشیش فلسطینی‌تبار و رئیس پیشین این کلیسا، با اشاره به تخریب مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مساجد و کلیساها در غزه گفت که این اماکن با «سلاح‌ها و دلارهای آمریکایی» ویران شده‌اند و تأکید کرد که دیگر نمی‌توان در برابر این وضعیت سکوت کرد.

اعضای مجمع همچنین با 447 رأی موافق در برابر 21 رأی مخالف، بیانیه جامعه مسیحیان فلسطین را که در نوامبر 2025 منتشر شده و خواستار تشدید تحریم‌ها، خروج سرمایه‌گذاری‌ها و تحریم اسرائیل است، تأیید کردند.

این تصمیم‌ها پس از آن اتخاذ شد که کلیسا به‌تازگی رأی به خروج سرمایه‌گذاری‌های خود از شرکت‌های پالانتیر و جی‌ای اروسپیس داده بود.

این شرکت‌ها به دلیل همکاری با ارتش اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفته‌‌اند.

کلیسای پروتستان آمریکا از سال 2004 در اعتراض به سیاست‌های اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی، از جمله از طریق حمایت از تحریم کالاها و خروج سرمایه‌گذاری از شرکت‌های مرتبط، موضع‌گیری کرده است.