شماری از کشورهای عربی و نهادهای منطقه‌ای با محکوم کردن حمله پهپادی به تاسیسات انتقال و تامین نفت خام در شهر ینبع عربستان سعودی، این حمله را نقض حاکمیت ریاض، تهدیدی برای امنیت منطقه و مغایر با قوانین بین‌المللی دانستند.

کشورهای عربی حمله پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان را محکوم کردند شماری از کشورهای عربی و نهادهای منطقه‌ای با محکوم کردن حمله پهپادی به تاسیسات انتقال و تامین نفت خام در شهر ینبع عربستان سعودی، این حمله را نقض حاکمیت ریاض، تهدیدی برای امنیت منطقه و مغایر با قوانین بین‌المللی دانستند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

قطر، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان، مصر، اردن، لبنان، لیبی و شورای همکاری خلیج، حمله پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان سعودی در شهر ینبع را محکوم کردند.

وزارتخانه‌های امور خارجه این کشورها در بیانیه‌های جداگانه، حمله به تاسیسات نفتی عربستان را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و تهدیدی علیه امنیت و ثبات منطقه توصیف و بر حمایت از اقدامات ریاض برای حفظ امنیت خود تاکید کردند.

در این بیانیه‌ها همچنین آمده است که این حمله با منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اصول حسن همجواری مغایرت دارد و می‌تواند امنیت انرژی و تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه را با خطر مواجه کند.

در همین حال، شورای همکاری خلیج نیز حمله پهپادی به عربستان را تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه دانست و خواستار توقف چنین اقداماتی شد.

پیش‌تر، حوثی‌هی یمن اعلام کرده بود که با استفاده از پهپاد چندین نقطه مرتبط با انتقال و تامین نفت خام در شهر ینبع عربستان را هدف قرار داده است. در مقابل، وزارت امور خارجه عربستان مدعی شد این حمله از خاک عراق و توسط «گروه‌های مورد حمایت ایران» انجام شده است؛ ادعایی که بغداد اعلام کرده درباره آن تحقیق خواهد کرد.