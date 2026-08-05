05 آگوست 2026•بهروزرسانی: 05 آگوست 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
با گذشت نزدیک به 81 سال از حملات اتمی آمریکا به هیروشیما و ناکازاکی، تهدید سلاحهای هستهای همچنان یکی از مهمترین مسائل امنیتی جهان به شمار میرود و کشورهای دارای این تسلیحات به نوسازی زرادخانههای خود ادامه میدهند.
بر اساس گزارش مؤسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم (SIPRI)، 9 کشور دارای سلاح هستهای شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس، هند، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل در سال 2025 برنامههای توسعه و نوسازی توان هستهای خود را ادامه دادند.
این مؤسسه شمار کلاهکهای هستهای جهان را در آغاز سال 2026 حدود 12 هزار و 187 مورد برآورد کرده که از این میان، نزدیک به 9 هزار و 745 کلاهک در ذخایر نظامی و بیش از 4 هزار کلاهک مستقر و آماده استفاده هستند.
طبق این گزارش، آمریکا و روسیه در مجموع حدود 86 درصد از کل کلاهکهای هستهای جهان و 83 درصد از کلاهکهای آماده استفاده را در اختیار دارند و هر دو کشور برنامههای گستردهای برای نوسازی زرادخانههای هستهای خود اجرا میکنند.
در این میان، موضوع برنامه هستهای ایران نیز همچنان یکی از محورهای اختلاف میان تهران و واشنگتن است.
بر این اساس، آمریکا مدعی وجود تهدید هستهای از سوی ایران است، در حالی که تهران تأکید میکند برنامه هستهایاش صرفاً اهداف صلحآمیز دارد و قصدی برای تولید سلاح هستهای ندارد.