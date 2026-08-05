با گذشت نزدیک به 81 سال از نخستین حملات اتمی در تاریخ، گزارش جدید مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم نشان می‌دهد کشورهای دارای سلاح هسته‌ای همچنان به نوسازی زرادخانه‌های خود ادامه می‌دهند.

کشورهای دارای سلاح هسته‌ای همچنان به نوسازی زرادخانه‌های خود ادامه می‌دهند با گذشت نزدیک به 81 سال از نخستین حملات اتمی در تاریخ، گزارش جدید مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم نشان می‌دهد کشورهای دارای سلاح هسته‌ای همچنان به نوسازی زرادخانه‌های خود ادامه می‌دهند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

با گذشت نزدیک به 81 سال از حملات اتمی آمریکا به هیروشیما و ناکازاکی، تهدید سلاح‌های هسته‌ای همچنان یکی از مهم‌ترین مسائل امنیتی جهان به شمار می‌رود و کشورهای دارای این تسلیحات به نوسازی زرادخانه‌های خود ادامه می‌دهند.

بر اساس گزارش مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI)، 9 کشور دارای سلاح هسته‌ای شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس، هند، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل در سال 2025 برنامه‌های توسعه و نوسازی توان هسته‌ای خود را ادامه دادند.

این مؤسسه شمار کلاهک‌های هسته‌ای جهان را در آغاز سال 2026 حدود 12 هزار و 187 مورد برآورد کرده که از این میان، نزدیک به 9 هزار و 745 کلاهک در ذخایر نظامی و بیش از 4 هزار کلاهک مستقر و آماده استفاده هستند.

طبق این گزارش، آمریکا و روسیه در مجموع حدود 86 درصد از کل کلاهک‌های هسته‌ای جهان و 83 درصد از کلاهک‌های آماده استفاده را در اختیار دارند و هر دو کشور برنامه‌های گسترده‌ای برای نوسازی زرادخانه‌های هسته‌ای خود اجرا می‌کنند.

در این میان، موضوع برنامه هسته‌ای ایران نیز همچنان یکی از محورهای اختلاف میان تهران و واشنگتن است.

بر این اساس، آمریکا مدعی وجود تهدید هسته‌ای از سوی ایران است، در حالی که تهران تأکید می‌کند برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً اهداف صلح‌آمیز دارد و قصدی برای تولید سلاح هسته‌ای ندارد.