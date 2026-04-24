کشف دو ماده معدنی جدید در کره ماه توسط چین

Emre Aytekin, Halil Silahşör
24 آوریل 2026•بهروزرسانی: 24 آوریل 2026
پکن/ خبرگزاری آنادولو
دانشمندان چینی اعلام کردند که در نمونههای جمعآوری شده از سطح ماه، دو ماده معدنی جدید که پیش از این ناشناخته بود را کشف کردهاند.
به گزارش «گلوبال تایمز»، خبر کشف این مواد معدنی در مراسم افتتاحیه 11 امین دوره «روز فضایی چین» در شهر چنگدو استان سیچوان اعلام شد.
این کانیهای فسفات که در نمونههای سنگ و خاک جمعآوری شده توسط کاوشگر «چانگئی-5» (Chang'e-5) یافت شدهاند، «مگنزیوچانگئیزیت-(Y)» و «چانگئیزیت-(Ce)» نامگذاری شدهاند.
این مواد که در رده فسفاتهای خاکی کمیاب قرار دارند، توسط کمیسیون مواد معدنی جدید، اصطلاحات و طبقهبندی اتحادیه بینالمللی کانیشناسی (IMA) تایید و طبقهبندی شدهاند.
- دومین و سومین کشف معدنی چین در ماه
این دو ماده معدنی، دومین و سومین اکتشافات چین از نمونههای سنگ و خاک جمعآوری شده از ماه محسوب میشوند. دانشمندان چینی پیش از این در سپتامبر 2022 اعلام کرده بودند که نخستین ماده معدنی ماه را با نام «چانگئیزیت-(Y)» کشف کردهاند.
با این اکتشافات جدید، تعداد کل مواد معدنی کشف شده در ماه تاکنون به 8 مورد رسیده است. پیش از چین، ایالات متحده آمریکا و روسیه در زمینه جمعآوری نمونه و کشف مواد معدنی در ماه پیشگام بودهاند. چین کاوشگر چانگئی-5 را در نوامبر 2020 برای جمعآوری نمونه به ماه اعزام کرد و این فضاپیما در دسامبر 2020 با 1.73 کیلوگرم سنگ و خاک به زمین بازگشت.