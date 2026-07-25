کشف جسد 8 نفر از جمله 6 کودک پس از آتش‌سوزی عمدی در آمریکا پس از اطفای حریق در خانه‌ای در ایالت میشیگان آمریکا، اجساد 8 نفر از جمله 6 کودک که روی بدن برخی از آن‌ها آثار اصابت گلوله دیده شده، کشف شد.