25 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 25 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
مقامات محلی در ایالت میشیگان آمریکا از کشف اجساد 8 نفر از جمله 6 کودک پس از وقوع آتشسوزی در یک خانه مسکونی خبر دادند.
بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی مقامات منطقه گرند هون در ایالت میشیگان، ماموران پس از ورود به محل حادثه با اجساد بیجان 8 نفر مواجه شدهاند.
اطلاعات اولیه حاکی از آن است که سن کودکان فوتشده بین 5 تا 15 سال بوده و روی بدن برخی از قربانیان آثار زخم ناشی از اصابت گلوله مشاهده شده است.
بررسیهای پلیس نشان میدهد که تمامی ساکنان این خانه جان خود را از دست دادهاند و احتمال اینکه آتشسوزی به صورت عمدی رخ داده باشد بسیار بالا است.
تحقیقات گسترده پلیس و تیمهای جنایی درباره ابعاد و علت دقیق این حادثه ادامه دارد.