کشتی «MV Hondius» با موارد ابتلا به هانتاویروس در بندر تنریف پهلو گرفت کشتی تفریحی با پرچم هلند که مواردی از ابتلا به هانتاویروس در آن گزارش شده بود، در بندر تنریف اسپانیا پهلو گرفت و روند انتقال و تخلیه مسافران تحت تدابیر بهداشتی و نظارتی آغاز می‌شود.

مادرید/خبرگزاری آنادولو

کشتی تفریحی با پرچم هلند به نام «MV Hondius» که مواردی از ابتلا به ویروس هانتا در آن شناسایی شده بود، در بندر گرانادیلا د آبونا در جزیره تنریف در جنوب‌شرقی اسپانیا پهلو گرفت.

این کشتی حدود ساعت 06:00 صبح به وقت محلی وارد بندر شد و پس از توقف، روند تخلیه مسافران آغاز خواهد شد.

بر اساس اعلام وزارت کشور و وزارت بهداشت اسپانیا، عملیات تخلیه تحت نظارت یگان واکنش اضطراری ارتش (UCM) انجام می‌شود و پیش از آن، تمامی مسافران و خدمه در داخل کشتی تحت معاینات پزشکی قرار می‌گیرند.

دولت اسپانیا اعلام کرده است که انتقال مسافران به فرودگاه باید با بیشترین سرعت و ایمنی انجام شود و هیچ مسافری پیش از آماده شدن پروازها اجازه ترک کشتی را نخواهد داشت.

همچنین نخستین گروه شامل 14 شهروند اسپانیایی از کشتی خارج خواهند شد و تمامی مسافران به کشورهای خود بازگردانده می‌شوند.

در این روند، تمامی کارکنان موظف به استفاده از ماسک‌های FFP2 هستند و چمدان‌ها در کیسه‌های ویژه قرار داده می‌شوند.

به دلیل نگرانی‌های بهداشتی، حضور این کشتی در جزیره باعث ایجاد نگرانی در میان ساکنان شده و چند مقام دولتی اسپانیا به همراه مدیرکل سازمان جهانی بهداشت (WHO) در تنریف حضور دارند.

در مجموع 147 نفر در این کشتی حضور دارند که شامل اتباع کشورهای مختلف از جمله فیلیپین، بریتانیا، آمریکا، اسپانیا، هلند، آلمان، فرانسه، اوکراین، کانادا، استرالیا و ترکیه هستند.

مقامات اسپانیایی اعلام کرده‌اند انتقال هر گروه از بندر به فرودگاه حدود 10 دقیقه طول می‌کشد و تا زمان آماده بودن پروازها، هیچ مسافری اجازه خروج از کشتی را نخواهد داشت و تماس با جمعیت غیرممکن خواهد بود.

ویروس هانتا عمدتا از طریق جوندگان منتقل می‌شود و می‌تواند از طریق استنشاق هوای آلوده به ترشحات این حیوانات یا تماس مستقیم منتقل شود.

این ویروس در برخی موارد باعث تب، خستگی، درد عضلانی و در موارد شدیدتر نارسایی تنفسی، خونریزی داخلی و نارسایی کلیه می‌شود.