در پی حمله یک فروند پهپاد ارتش اسرائیل به جنوب نوار غزه، یک شهروند فلسطینی کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند.

کشته و زخمی شدن 4 فلسطینی در حمله پهپادی اسرائیل به غزه در پی حمله یک فروند پهپاد ارتش اسرائیل به جنوب نوار غزه، یک شهروند فلسطینی کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

منابع محلی در نوار غزه گزارش دادند که یک فروند پهپاد متعلق به ارتش اسرائیل، منطقه‌ای را در بخش جنوبی شهر خان‌یونس هدف قرار داده است.

به گزارش‌ خبرگزاری فلسطین، در این حمله هوایی 1 فلسطینی جان خود را از دست داده و 3 نفر دیگر به شدت مجروح شده‌اند که برای مداوا به مراکز درمانی منتقل گشتند.

این حمله در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد و علی‌رغم تلاش‌های دیپلماتیک، غیرنظامیان در مناطق پرجمعیت هدف حملات هوایی و پهپادی قرار می‌گیرند.

هنوز مقامات نظامی اسرائیل درباره جزئیات این عملیات و هدف دقیق آن بیانیه‌ای صادر نکرده‌اند.

