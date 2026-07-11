سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در حملات اخیر آمریکا به این کشور در روزهای 17 و 18 تیر، 17 نفر جان خود را از دست داده و 115 نفر زخمی شده‌اند.

کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در حملات اخیر آمریکا به ایران سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در حملات اخیر آمریکا به این کشور در روزهای 17 و 18 تیر، 17 نفر جان خود را از دست داده و 115 نفر زخمی شده‌اند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، درباره تلفات حملات اخیر آمریکا به شش شهر ایران اطلاعاتی ارائه کرد.

سخنگوی وزارت بهداشت ایران در اینباره نوشت: ‏در حمله هوایی آمریکا به 6 شهر کشور در 17 و 18 تیر 1404، 115 نفر مصدوم شدند که 2 نفر از آنان خانم بودند.

او افزود: تا امروز 14 عمل جراحی انجام شده، 102 نفر پس از درمان ترخیص شده‌اند و با کمال تأسف، 17 هم‌وطن به شهادت رسیده‌اند که یک نفر از شهدا نیز بانوست. پشت هر عدد، رنجی‌است بی‌شمار!

گفتنی است، پس از آنکه ایران چند کشتی را در تنگه هرمز به دلیل آنچه "حرکت بدون هماهنگی" خوانده بود، هدف قرار داد، ارتش آمریکا در روزهای هشتم و نهم ژوئیه حملاتی را به مناطق جنوبی ایران و استان گلستان در شمال کشور انجام داد. ایران نیز در پاسخ، پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت و اردن را هدف حمله قرار داد.