آنکارا/ خبرگزاری آنادولو



به گزارش روزنامه «داون» به نقل از روابط عمومی ارتش پاکستان، در دو عملیات جداگانه در روزهای 25 و 26 ژوئن در مناطق خاران و مستونگ و در چارچوب مبارزه با تروریسم، 8 شبه‌نظامی کشته شدند.



در بیانیه ارتش پاکستان تاکید شده که این هشت شبه‌نظامی، از حمایت هند برخوردار بوده اند. ارتش پاکستان همچنین اعلام کرده که عملیات جست‌وجو و پاک‌سازی برای شناسایی و از بین بردن دیگر شبه‌نظامیان حاضر در منطقه ادامه دارد.

گفتنی است، حملات مسلحانه در پاکستان عمدتا در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان، که با افغانستان مرز مشترک دارند، متمرکز است.

در هر دو ایالت، گروه‌های مسلحی که مدعی دفاع از حقوق اقوام پشتون و بلوچ هستند، نیروهای امنیتی و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند.

اسلام‌آباد می‌گوید که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان مستقر است و حملات خود را از آنجا سازمان‌دهی می‌کند؛ بااین‌حال، دولت افغانستان این ادعاها را رد می‌کند. در بلوچستان نیز حملات ارتش آزادی‌بخش بلوچستان در کانون توجه قرار دارد. این گروه خواستار جدایی بلوچستان از پاکستان و اداره این منطقه به‌دست مردم بلوچ است.