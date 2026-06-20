در پی وقوع دو انفجار جداگانه در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، هفت نفر کشته و سه نفر زخمی شدند.

کشته‌شدن 7 نفر در دو انفجار در شمال‌غرب پاکستان در پی وقوع دو انفجار جداگانه در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، هفت نفر کشته و سه نفر زخمی شدند.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

در پی وقوع دو انفجار جداگانه در منطقه بنو واقع در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، هفت نفر کشته و سه نفر زخمی شدند.

به گزارش رسانه پاکستانی «جیو نیوز»، انفجار نخست بر اثر انفجار مواد منفجره کارگذاشته‌شده در کنار جاده رخ داد و پنج کشته بر جای گذاشت.

اندکی بعد، انفجار دوم نیز در همان محل روی داد و در نتیجه آن دو نفر دیگر جان باختند. مقام‌های محلی اعلام کردند سه نفر نیز در این حملات زخمی شده‌اند.

تحقیقات درباره این دو انفجار آغاز شده است.

گفتنی است، حملات مسلحانه در پاکستان بیشتر در ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان، در نزدیکی مرز افغانستان، رخ می‌دهد. اسلام‌آباد گروه تحریک طالبان پاکستان را متهم می‌کند که از خاک افغانستان حملات خود را سازمان‌دهی می‌کند، اما مقام‌های افغانستان این ادعا را رد می‌کنند.

در بلوچستان نیز حملات «ارتش آزادی‌بخش بلوچستان» در سال‌های اخیر افزایش یافته است؛ گروهی که خواهان جدایی این ایالت از پاکستان و اداره آن به‌دست بلوچ‌ها است.