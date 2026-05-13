13 مه 2026•بهروزرسانی: 13 مه 2026
بوگوتا/ خبرگزاری آنادولو
ارتش کلمبیا با انتشار بیانیهای اعلام کردند که در جریان عملیاتی در حومه شهرک «تیبو» واقع در منطقه کاتاتومبو در نزدیکی مرز ونزوئلا، 7 تن از اعضای گروه شورشی ارتش آزادیبخش ملی (ELN) کشته شدند.
هدف اصلی این عملیات، گروه موسوم به فرماندهی مرکزی (COCE) این سازمان بوده است.
بر اساس گزارش رسانههای محلی، علاوه بر تلفات انسانی، دو اردوگاه آموزشی این گروه در مرز ونزوئلا نیز به طور کامل منهدم شده است.
گوستاو پترو، رئیسجمهور کلمبیا، در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس تاکید کرد که دستور این بمباران در چارچوب توافق با دولت ونزوئلا صادر شده است.
وی با متهم کردن گروه شورشی «ارتش آزادیبخش ملی» به کشتار سیستماتیک صدها غیرنظامی در کاتاتومبو، تصریح کرد که گروههایی که از توافقات خلع سلاح خودداری کرده و به دنبال کنترل اقتصادهای غیرقانونی هستند، جایی در توافقات صلح نخواهند داشت.