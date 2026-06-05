کشته شدن 5 شهروند آذربایجان در حمله پهپادی به دو کشتی باری در دریای آزوف پنج شهروند جمهوری آذربایجان در حمله پهپادی به دو کشتی باری در دریای آزوف جان باختند.

باکو / خبرگزاری آنادولو

آیهان حاجی زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان از کشته شدن 5 شهروند این کشور و زخمی شدن 3 نفر در حمله پهپادی به دو کشتی باری در دریای آزوف خبر داد.

حاجی زاده اعلام کرد که دو کشتی باری با 25 شهروند آذربایجانی مورد حمله پهپادها قرار گرفته‌اند.

او با اشاره به اینکه این کشتی ها متعلق به جمهوری آذربایجان نیست، تصریح کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از مقامات روسیه، در این حملات 5 شهروند آذربایجانی جان خود را از دست داده و 3 نفر نیز مجروح شدند.

حاجی زاده با بیان اینکه مجروحان این حادثه به بیمارستانی در روسیه منتقل شدند، گفت: وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان با هماهنگی نهادهای دولتی ذیربط، نمایندگان دیپلماتیک کشور و مقامات ذیصلاح کشورهای ذیربط در حال بررسی است.

حاجی زاده با بیان اینکه برخی از مقامات سفارت جمهوری آذربایجان در مسکو به محل حادثه اعزام شدند، خاطرنشان کرد: وضعیت سلامت شهروندان، بازگشت آنها به کشور و تلاش برای ارائه حمایت های کنسولی لازم به دقت پیگیری می‌شود.