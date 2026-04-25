کشته شدن 2 نفر در حمله آمریکا به «کشتی قاچاق» در شرق اقیانوس آرام

Dildar Baykan Atalay, Halil Silahşör
25 آوریل 2026•بهروزرسانی: 25 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
فرماندهی جنوبی ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیهای در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از هدف قرار دادن یک کشتی در شرق اقیانوس آرام به اتهام حمل مواد مخدر و کشته شدن 2 سرنشین آن خبر داد.
در این بیانیه آمده است: «در تاریخ 24 آوریل، به دستور ژنرال فرانسیس ال. دونوان، فرمانده جنوبی آمریکا، حملهای مرگبار علیه کشتی تحت مدیریت یک سازمان فعال در لیست تروریستی انجام شد.»
این فرماندهی مدعی شده است که 2 فرد کشته شده در این عملیات «نارکو-تروریست» بودهاند و یافتههای اطلاعاتی، فعالیتهای قاچاق مواد مخدر توسط این شناور را تأیید میکند.
گفتنی است حملات اخیر ارتش آمریکا به شناورهای کوچک در دریای کارائیب و اقیانوس آرام به بهانه مبارزه با مواد مخدر و هدف قرار دادن مستقیم افراد، بحثهایی را در سطح بینالمللی در خصوص وقوع «اعدامهای فراقضایی» برانگیخته است.