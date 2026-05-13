کشته شدن 15 نفر در حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان در پی حملات هوایی ارتش اسرائیل به 4 منطقه در جنوب لبنان علیرغم برقراری آتش‌بس، 15 نفر از جمله یک کودک جان باختند.

بیروت/ ادهم امره اوزجان/ خبرگزاری آنادولو

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد ارتش اسرائیل علیرغم توافق آتش‌بسی که از 17 آوریل به اجرا درآمده است، به حملات خود علیه مناطق جنوبی این کشور ادامه می‌دهد.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، در حملات روز گذشته به استان نبطیه 5 نفر از جمله 2 کادر درمان کشته و 2 نفر زخمی شدند. همچنین در حمله به شهرک جبشیت 4 نفر از جمله 1 سرباز و در منطقه کفر دونین نیز 4 تن دیگر از جمله 1 کودک جان خود را از دست دادند.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز از کشته شدن 2 نفر در پی حمله به شهرک دیر زهرانی خبر داد.

در همین راستا، حزب‌الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در پاسخ به نقض مکرر آتش‌بس، 25 حمله علیه مواضع ارتش اسرائیل، تانک‌های مرکاوا و تجهیزات نظامی در مناطق مرزی انجام داده است.

طبق آمارهای رسمی، از زمان آغاز حملات گسترده در 2 مارس تاکنون، بیش از 2880 نفر در لبنان جان باخته‌اند. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر از تمدید 3 هفته‌ای آتش‌بس موقت خبر داده بود، اما درگیری‌ها در میدان نبرد همچنان ادامه دارد.

