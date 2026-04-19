کشته شدن یک نظامی اسرائیل در جنوب لبنان

استانبول/خبرگزاری آنادولو

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که سرگرد لیدور پورات در یک حادثه در جنوب لبنان جان خود را از دست داده است.

بر اساس این گزارش، در این حادثه که منجر به کشته شدن این نظامی 31 ساله شد، 9 سرباز دیگر نیز زخمی شده‌اند که حال یکی از آنها وخیم است.

با این حادثه، شمار نظامیان کشته‌شده اسرائیل از زمان گسترش حملات به لبنان از 2 مارس به 15 نفر افزایش یافته است.

آتش‌بس موقت 10 روزه میان اسرائیل و لبنان از نیمه‌شب پنجشنبه به وقت محلی لبنان اجرایی شده بود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که طرفین بر سر آتش‌بس 10 روزه به توافق رسیده‌اند.

همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده بود که با وجود پذیرش آتش‌بس، نیروهای اسرائیلی در مناطق اشغالی جنوب لبنان باقی خواهند ماند.

ارتش اسرائیل مدعی است حملات خود را با هدف قرار دادن نیروهای حزب‌الله انجام می‌دهد، اما این حملات عملا به نقض آتش‌بس موقت منجر شده است.