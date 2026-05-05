کشته شدن یک فلسطینی در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به شمال غزه در پی حمله پهپادی ارتش اسرائیل به منطقه العیون در شمال شهر غزه، یک فلسطینی جان باخته و چند تن دیگر مجروح شدند.