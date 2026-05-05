کشته شدن یک فلسطینی در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به شمال غزه

05 مه 2026•بهروزرسانی: 05 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا)، ارتش اسرائیل گروهی از شهروندان فلسطینی را در خیابان الجلاء واقع در تقاطع العیون در شمال شهر غزه هدف حمله پهپادی قرار داد.
در این حمله یک شهروند فلسطینی جان خود را از دست داد و چندین نفر دیگر مجروح شدند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.
این حمله در حالی صورت میگیرد که با وجود برقراری توافق آتشبس از تاریخ 10 اکتبر 2025 در نوار غزه، حملات ارتش اسرائیل به مناطق مختلف این باریکه همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارشهای منابع رسمی، از زمان آغاز اجرای این توافق آتشبس تاکنون، بیش از 800 غیرنظامی فلسطینی در حملات اسرائیل جان باخته و بیش از 2,000 تن دیگر مجروح شدهاند.