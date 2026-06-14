14 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 14 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
کره شمالی در واکنش به تاکید دوباره آمریکا و کره جنوبی بر هدف خلع سلاح هستهای پیونگیانگ در دیدارهای اخیر خود، اعلام کرد که موضوع خلع سلاح هستهای این کشور «بهطور غیرقابل بازگشت پایان یافته» و دیگر قابل مذاکره نیست.
به گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA)، یک سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور که نامش فاش نشده، بر تاکید دوباره واشنگتن و سئول بر خلع سلاح هستهای کره شمالی در نشست اخیر دو طرف انتقاد کرد.
این مقام کره شمالی اظهار داشت: سخن گفتن از حذف تسلیحات هستهای یک رقیب و دشمن، اظهارنظری غیرمنطقی و حاصل تفکری خیالی است.
وی با متهم کردن آمریکا و متحدانش به ایجاد تهدید هستهای علیه کره شمالی، تاکید کرد که مواضع و اظهارات این کشورها نمیتواند جایگاه کره شمالی بهعنوان یک «کشور دارای سلاح هستهای» را تغییر دهد.
وی همچنین تصریح کرد: خلع سلاح هستهای موضوعی است که به شکلی غیرقابل بازگشت خاتمه یافته است.
پیش از این، کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی و رئیس بخش روابط عمومی حزب حاکم کارگران کره، در 9 ژوئن اعلام کرده بود که پیونگیانگ از برنامه تسلیحات هستهای خود دست نخواهد کشید و آن را موضوعی برای چانهزنی یا مذاکره نمیداند.