کره شمالی در واکنش به تاکید دوباره آمریکا و کره جنوبی بر خلع سلاح هسته‌ای پیونگ‌یانگ، اعلام کرد که این موضوع «به‌طور غیرقابل بازگشت پایان یافته» و جایگاه این کشور به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای با فشارها و مواضع واشنگتن و متحدانش تغییر نخواهد کرد.

کره شمالی: خلع سلاح هسته‌ای دیگر موضوعی قابل مذاکره نیست کره شمالی در واکنش به تاکید دوباره آمریکا و کره جنوبی بر خلع سلاح هسته‌ای پیونگ‌یانگ، اعلام کرد که این موضوع «به‌طور غیرقابل بازگشت پایان یافته» و جایگاه این کشور به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای با فشارها و مواضع واشنگتن و متحدانش تغییر نخواهد کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

کره شمالی در واکنش به تاکید دوباره آمریکا و کره جنوبی بر هدف خلع سلاح هسته‌ای پیونگ‌یانگ در دیدارهای اخیر خود، اعلام کرد که موضوع خلع سلاح هسته‌ای این کشور «به‌طور غیرقابل بازگشت پایان یافته» و دیگر قابل مذاکره نیست.

به گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA)، یک سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور که نامش فاش نشده، بر تاکید دوباره واشنگتن و سئول بر خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی در نشست اخیر دو طرف انتقاد کرد.

این مقام کره شمالی اظهار داشت: سخن گفتن از حذف تسلیحات هسته‌ای یک رقیب و دشمن، اظهارنظری غیرمنطقی و حاصل تفکری خیالی است.

وی با متهم کردن آمریکا و متحدانش به ایجاد تهدید هسته‌ای علیه کره شمالی، تاکید کرد که مواضع و اظهارات این کشورها نمی‌تواند جایگاه کره شمالی به‌عنوان یک «کشور دارای سلاح هسته‌ای» را تغییر دهد.

وی همچنین تصریح کرد: خلع سلاح هسته‌ای موضوعی است که به شکلی غیرقابل بازگشت خاتمه یافته است.

پیش از این، کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی و رئیس بخش روابط عمومی حزب حاکم کارگران کره، در 9 ژوئن اعلام کرده بود که پیونگ‌یانگ از برنامه تسلیحات هسته‌ای خود دست نخواهد کشید و آن را موضوعی برای چانه‌زنی یا مذاکره نمی‌داند.