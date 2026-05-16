کره جنوبی: دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز نقض حقوق بین‌الملل است وزیر اقیانوس و شیلات کره جنوبی، طرح ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را خلاف حقوق بین الملل معرفی کرد.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو



هوانگ جونگ-وو، وزیر اقیانوس‌ و شیلات کره جنوبی در یک نشست خبری اعلام کرد که تنگه هرمز یکی از مسیرهای اصلی تجارت دریایی جهان است که آزادی عبور و مرور در آن از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی تضمین شده است.

به گزارش خبرگزاری یونهاپ، جونگ-وو با مخالفت با طرح ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، این اقدام را "نقض حقوق بین‌الملل" توصیف کرد.

او تأکید کرد که دریافت عوارض از کشتی‌ها در این آبراه بین‌المللی، عملا معادل بستن تنگه هرمز است و افزود: برخلاف کانال سوئز که ساخته دست بشر است، تنگه هرمز بخشی از آب‌های بین‌المللی به شمار می‌رود و آزادی کشتیرانی در آن بر اساس توافق‌های بین‌المللی تضمین شده است.

این وزیر کره جنوبی همچنین اعلام کرد که سئول در حال بررسی تغییر مسیر برخی نفتکش‌ها از طریق دریای سرخ است و مسیرهای دریایی قطب شمال نیز می‌تواند در آینده به گزینه‌ای جایگزین برای این کشور تبدیل شود.

گفتنی است، پس از آغاز جنگ میان ایران و ائتلاف آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه، تهران تنگه هرمز را بست؛ اقدامی که موجب جهش شدید قیمت نفت شد. با وجود برقراری آتش‌بس میان ایران و آمریکا در آوریل، تنش‌ها بر سر کنترل عبور و مرور دریایی همچنان ادامه دارد و دو طرف طی هفته‌های اخیر چندین کشتی تجاری را توقیف کرده‌اند.