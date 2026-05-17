استانبول/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس اعلام وزارت خارجه کره جنوبی، چو هیون، وزیر امور خارجه این کشور در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، درباره حادثه انفجار در کشتی «HMM Namu» گفت‌وگو کرد.

چو هیون اعلام کرد: دولت کره جنوبی همچنان در حال انجام تحقیقات تکمیلی درباره انفجار 4 مه در این کشتی باری است و از ایران خواست موضع خود را درباره جزئیات حادثه روشن کند.

وی همچنین بر اهمیت تامین امنیت همه کشتی‌ها و حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد.

عراقچی نیز با اشاره به ضرورت تامین امنیت در تنگه هرمز، بر لزوم پایان یافتن هرچه سریع‌تر تنش‌ها در منطقه تاکید کرد.

دو طرف توافق کردند تماس‌های نزدیک درباره امنیت کشتی‌ها و خدمه کره جنوبی در منطقه ادامه یابد.

کشتی پانامایی «HMM Namu» که توسط شرکت کره‌ای HMM اداره می‌شود، 4 مه هنگام لنگر انداختن در آب‌های نزدیک امارات متحده عربی دچار انفجار و آتش‌سوزی شده بود. در این کشتی 24 خدمه، از جمله 6 شهروند کره جنوبی، حضور داشتند.

پیش‌تر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شده بود ایران به یک کشتی مرتبط با کره جنوبی در تنگه هرمز حمله کرده و آمریکا در پاسخ، 7 قایق ایرانی را منهدم کرده است.