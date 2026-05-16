Emre Gürkan Abay
16 مه 2026•بهروزرسانی: 16 مه 2026
مسکو/خبرگزاری آنادولو
کاخ کرملین با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه به دعوت رسمی شی جینپینگ رئیسجمهور چین، روزهای 19 و 20 مه به پکن سفر خواهد کرد.
بر اساس بیانیه کاخ کرملین، پوتین و شی در این دیدار درباره گسترش هرچه بیشتر شراکت جامع و همکاری راهبردی میان روسیه و چین گفتوگو خواهند کرد. همچنین دو طرف درباره مسائل مهم منطقهای و بینالمللی تبادل نظر میکنند.
در این سفر، رهبران دو کشور در مراسم افتتاحیه برنامه «سالهای آموزش روسیه و چین 2026-2027» نیز شرکت خواهند کرد. کرملین اعلام کرده است که پس از مذاکرات، امضای بیانیه مشترک سطح بالا و چندین سند دوجانبه میان دولتها و نهادهای دو کشور در دستور کار قرار دارد.
پوتین و شی جینپینگ آخرین بار در سپتامبر 2025 و در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در چین با یکدیگر دیدار کرده بودند.