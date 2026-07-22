سخنگوی کاخ کرملین تاکید کرد که شروط پایان دادن به درگیری با اوکراین، همانطور که قبلاً توسط ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام شده بود، همچنان معتبر است.

کرملین: شروط قبلی‌مان برای پایان دادن به درگیری با اوکراین همچنان پابرجاست سخنگوی کاخ کرملین تاکید کرد که شروط پایان دادن به درگیری با اوکراین، همانطور که قبلاً توسط ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام شده بود، همچنان معتبر است.

مسکو/ خبرگزاری آندولو

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین در پاسخ به سوالات خبرنگاران، اظهار داشت که شروط پایان دادن به درگیری با اوکراین، همانطور که قبلاً توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اعلام شده بود، همچنان معتبر است.

او افزود: کی‌یف باید تصمیمی مسئولانه بگیرد و بنابراین درگیری می‌تواند خیلی سریع پایان یابد و مذاکرات جدی و دشوار آغاز شود.

پسکوف با اشاره به اینکه پویایی در جبهه کاملاً شناخته شده است، گفت: نیروهای مسلح ما به عنوان بخشی از یک عملیات ویژه نظامی، به عملیات تهاجمی در کل جبهه ادامه می‌دهند. واضح است که رژیم کی‌یف از درون در حال متزلزل شدن است. این با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است.

او در پاسخ به ادعاهای رسانه‌های غربی مبنی بر اینکه روسیه تا زمانی که کنترل مرزهای اداری دونتسک را به دست نگیرد، قصدی برای شروع مذاکرات ندارد، تصریح کرد که دو سال پیش، پوتین شرایط اساسی پایان دادن به درگیری را در وزارت امور خارجه روسیه تشریح کرد. همه این شرایط هنوز معتبر هستند.