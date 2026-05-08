سخنگوی کرملین با متهم کردن اوکراین به ادامه حملات علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و شهروندان روسیه، اعلام کرد این اقدامات بیانگر «ماهیت تروریستی» دولت کی‌یف است.

کرملین: حملات اوکراین به غیرنظامیان نشان‌دهنده «ماهیت تروریستی» کی‌یف است سخنگوی کرملین با متهم کردن اوکراین به ادامه حملات علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و شهروندان روسیه، اعلام کرد این اقدامات بیانگر «ماهیت تروریستی» دولت کی‌یف است.

مسکو/ خبرگزاری آنادولو



دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین در جمع خبرنگاران در مسکو گفت اوکراین با وجود آتش‌بسی که روسیه به مناسبت «روز پیروزی» در 8 و 9 مه اعلام کرده بود، همچنان به حملات علیه زیرساخت‌های غیرنظامی، منازل مسکونی و شهروندان ادامه می‌دهد.

وی اظهار داشت: دولت کی‌یف به حملات علیه زیرساخت‌های غیرنظامی، خانه‌ها و غیرنظامیان ادامه می‌دهد. این، نمود ماهیت تروریستی حکومت کی‌یف است.

پسکوف همچنین درباره احتمال ازسرگیری گفت‌وگوها میان روسیه و کشورهای اروپایی گفت ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه آماده مذاکره با همه طرف‌هاست، اما این کشورهای اروپایی بودند که روابط با مسکو را قطع کردند.

وی افزود: روسیه آغازگر قطع روابط نبود. بروکسل و برخی کشورهای اروپایی این کار را انجام دادند. هر زمان اروپایی‌ها برای گفت‌وگو آماده باشند، ما نیز آماده خواهیم بود.

سخنگوی کرملین همچنین از تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک برای ادامه محدودیت‌ها علیه ورزشکاران روس ابراز ناامیدی کرد و گفت مسکو به تلاش‌های خود برای حل این مسئله ادامه خواهد داد.

