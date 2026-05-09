Ali Cura
09 مه 2026•بهروزرسانی: 09 مه 2026
مسکو/ علی جوره/ خبرگزاری آنادولو
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، در واکنش به اظهارات مقامات اوکراینی اعلام کرد که روسیه برای برگزاری رژه نظامی به مناسبت «روز پیروزی» نیازی به کسب اجازه از هیچ طرفی ندارد.
پسکوف در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد از فرمان ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین مبنی بر عدم حمله به مراسم رژه در میدان سرخ، اظهار داشت: «ما برای افتخار به روز پیروزی از کسی اجازه نمیگیریم. وای بر کسانی که سعی دارند این روز را به سخره بگیرند یا شوخیهای احمقانه کنند؛ این احتمالاً بزرگترین بدبختی زلنسکی است.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر زلنسکی تهدید کرده بود با پهپاد به مراسم 9 مه در مسکو حمله خواهد کرد. در مقابل، روسیه نیز هشدار داده بود که در صورت هرگونه اقدام تحریکآمیز، حملات موشکی سنگینی را علیه کییف انجام داده و از دیپلماتهای خارجی خواسته بود پایتخت اوکراین را تخلیه کنند.
گفتنی است دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز از برقراری آتشبس موقت 3 روزه میان روسیه و اوکراین از 9 تا 11 مه خبر داد. این توافق که با موافقت طرفین همراه شده، شامل توقف تمامی فعالیتهای نظامی و تبادل 1000 اسیر جنگی از هر دو کشور است.