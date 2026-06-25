کارشناسان می‌گویند در پی توافق ایران و آمریکا و کاهش قیمت نفت، چشم‌انداز تداوم منافع اقتصادی روسیه از بحران ژئوپلیتیکی خاورمیانه با ابهام روبه‌رو شده است.

کاهش قیمت نفت با توافق ایران و آمریکا؛ تهدیدی برای درآمدهای روسیه کارشناسان می‌گویند در پی توافق ایران و آمریکا و کاهش قیمت نفت، چشم‌انداز تداوم منافع اقتصادی روسیه از بحران ژئوپلیتیکی خاورمیانه با ابهام روبه‌رو شده است.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

با کاهش قیمت نفت در پی توافق ایران و آمریکا و فروکش کردن نگرانی‌ها درباره اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، چشم‌انداز تداوم منافع اقتصادی روسیه از بحران ژئوپلیتیکی خاورمیانه با ابهام روبه‌رو شده است.

در ماه‌های گذشته، افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل و نگرانی از اختلال در عرضه نفت، قیمت نفت برنت را تا حدود 100 دلار در هر بشکه افزایش داد و به رشد درآمدهای انرژی روسیه کمک کرد.

با این حال، پیشرفت مذاکرات میان تهران و واشنگتن و اجرایی شدن توافق میان دو کشور، موجب کاهش ریسک‌های بازار و افت قیمت نفت به سطوح پیش از بحران شد.

کارشناسان می‌گویند افزایش قیمت نفت در دوره تنش‌ها درآمدهای صادراتی روسیه را تقویت کرده و به بهبود وضعیت بودجه این کشور کمک کرده است، اما با بازگشت ثبات به بازار انرژی و کاهش بهای نفت، این مزیت ممکن است از بین برود.

آجای پارمار، مدیر بازارهای نفت و گذار انرژی در مؤسسه ICIS، اظهار داشت که روسیه تا زمانی که قیمت نفت در سطوح بالا باقی بماند از این وضعیت سود خواهد برد.

در مقابل، کیت دوریان، پژوهشگر مؤسسه کشورهای عربی خلیج در واشنگتن، تأکید کرد که کاهش قیمت نفت و عادی شدن عرضه انرژی در منطقه خلیج می‌تواند بر درآمدهای نفتی روسیه فشار وارد کند و مزیت اخیر این کشور را محدود سازد.