26 آوریل 2026•بهروزرسانی: 26 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا) اعلام کرد بهدلیل بحران مالی، مدت آموزش هفتگی در مدارس این آژانس در کرانه باختری اشغالی از 5 روز به 4 روز کاهش یافته است.
در این بیانیه آمده است: این تصمیم بهدلیل مشکلات مالی اتخاذ شده و تا پایان سال تحصیلی 2025-2026 ادامه خواهد داشت و در چارچوب تدابیر صرفهجویی در هزینهها در 5 منطقهای که این آژانس در آن فعالیت دارد اجرا میشود.
در ادامه تاکید شد که این اقدام با هدف تداوم ارائه خدمات اساسی به آوارگان فلسطینی انجام شده است.
همچنین اعلام شد که آنروا تصمیم گرفته ساعات کاری کارکنان خود را 20 درصد کاهش دهد و این اقدام بخش آموزش را نیز شامل میشود.
در ادامه تاکید شد که این تدابیر موقتی است و تلاشها برای جلوگیری از اختلال در خدمات حیاتی ادامه دارد.