کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در پی جنگ با ایران

Aybüke İnal Kamacı, Ahmet Furkan Mercan
24 آوریل 2026•بهروزرسانی: 24 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
طبق ادعاهای مطرح شده، ایالات متحده در جریان جنگ مشترک با اسرائیل علیه ایران، بخش بزرگی از ذخایر تسلیحات راهبردی خود را مصرف کرده است.
این وضعیت که ناشی از تلاشهای پنتاگون برای تقویت حضور در خاورمیانه است، سطح آمادگی دفاعی این کشور در برابر رقبای بالقوهای نظیر روسیه و چین را با چالشی جدی مواجه کرده است.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه، ارتش آمریکا از آغاز درگیریها تقریباً از 1100 موشک کروز دوربرد استفاده کرده است؛ تسلیحاتی که پیشتر برای نبرد احتمالی با چین توسعه یافته بودند.
این رقم تقریباً با کل تعداد موشکهای کروز باقیمانده در انبارهای ایالات متحده برابری میکند. همچنین ادعا شده است که بیش از 1000 موشک کروز تاماهاک در این مدت شلیک شده که ده برابر میزان خرید سالانه این موشکهاست.
گزارشهای مذکور نشان میدهند که علاوه بر تاماهاک، بیش از 1200 موشک پاتریوت و بیش از 1000 موشک Precision Strike و ATACMS نیز مصرف شده است.
مقامات دفاعی سطح ذخایر فعلی مهمات را «بهطور نگرانکنندهای کم» توصیف کردهاند. بر اساس اطلاعات ارائه شده به سناتورها، وزارت دفاع تنها در 2 روز نخست جنگ، مهماتی به ارزش 5.6 میلیارد دلار را به کار گرفته است.