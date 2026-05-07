کاهش ذخایر تجاری و استراتژیک نفت خام آمریکا

07 مه 2026•بهروزرسانی: 07 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
بر اساس اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ذخایر تجاری نفت خام این کشور در هفته گذشته با کاهش حدود 2 میلیون و 300 هزار بشکهای روبهرو شده است.
طبق این گزارش، مجموع ذخایر تجاری نفت خام آمریکا در هفته منتهی به حدود 457 میلیون و 200 هزار بشکه رسیده است؛ در حالی که پیشبینی بازار کاهش بیشتری در حدود 3 میلیون و 400 هزار بشکه را نشان میداد.
همچنین ذخایر استراتژیک نفت خام که در آمار ذخایر تجاری لحاظ نمیشود، با کاهش 5 میلیون و 200 هزار بشکهای به 392 میلیون و 700 هزار بشکه رسیده است.
در همین دوره، ذخایر بنزین آمریکا نیز با کاهش حدود 2 میلیون و 500 هزار بشکهای به 219 میلیون و 800 هزار بشکه رسیده است.
بر اساس این گزارش، تولید روزانه نفت خام آمریکا در هفته 25 آوریل تا 1 مه با کاهش 13 هزار بشکهای به 13 میلیون و 573 هزار بشکه رسیده است.
همچنین واردات نفت خام آمریکا نسبت به هفته قبل با کاهش 273 هزار بشکهای به 5 میلیون و 477 هزار بشکه در روز و صادرات نفت خام نیز با کاهش 1 میلیون و 688 هزار بشکهای به 4 میلیون و 750 هزار بشکه در روز رسیده است.
در گزارش چشمانداز کوتاهمدت انرژی EIA برای آوریل 2026 نیز پیشبینی شده است که تولید روزانه نفت خام آمریکا در سال جاری بهطور میانگین 13 میلیون و 510 هزار بشکه خواهد بود.