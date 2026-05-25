کاهش بیش از 5 درصدی قیمت نفت برنت در پی نشانه‌های توافق میان آمریکا و ایران قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی پس از اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره پیشرفت «منظم و سازنده» مذاکرات با ایران، بیش از 5 درصد کاهش یافت و به حدود 95 دلار در هر بشکه رسید.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

قیمت هر بشکه نفت برنت در بازارهای بین‌المللی در پی اظهارات مربوط به نزدیک شدن آمریکا و ایران به دستیابی به توافق، بیش از 5 درصد کاهش یافت.

بهای هر بشکه نفت برنت روز جمعه تا سطح 102.77 دلار افزایش و در سطح 100.21 دلار پایان یافت.

قیمت معاملات نفت برنت امروز تا ساعت 09.08 به وقت محلی، نسبت به قیمت پایانی روز جمعه حدود 5.1 درصد کاهش یافت و به 95.10 دلار رسید. همزمان، هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با 5.6 درصد افت، به قیمت 91.20 دلار معامله شد.

کاهش قیمت‌ها تحت تأثیر اظهاراتی مبنی بر نزدیک شدن آمریکا و ایران به دستیابی به توافق رخ داد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، روز گذشته در پیامی در شبکه اجتماعی اعلام کرد که مذاکرات با ایران به‌صورت «منظم و سازنده» در حال پیشرفت است.