25 مه 2026•بهروزرسانی: 25 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
قیمت هر بشکه نفت برنت در بازارهای بینالمللی در پی اظهارات مربوط به نزدیک شدن آمریکا و ایران به دستیابی به توافق، بیش از 5 درصد کاهش یافت.
بهای هر بشکه نفت برنت روز جمعه تا سطح 102.77 دلار افزایش و در سطح 100.21 دلار پایان یافت.
قیمت معاملات نفت برنت امروز تا ساعت 09.08 به وقت محلی، نسبت به قیمت پایانی روز جمعه حدود 5.1 درصد کاهش یافت و به 95.10 دلار رسید. همزمان، هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با 5.6 درصد افت، به قیمت 91.20 دلار معامله شد.
کاهش قیمتها تحت تأثیر اظهاراتی مبنی بر نزدیک شدن آمریکا و ایران به دستیابی به توافق رخ داد.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، روز گذشته در پیامی در شبکه اجتماعی اعلام کرد که مذاکرات با ایران بهصورت «منظم و سازنده» در حال پیشرفت است.